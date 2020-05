Bénin: les parkings extérieurs de l’aéroport de Cotonou bientôt réaménagés

Le parking extérieur de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin fera bientôt peau neuve. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, en sa session de ce mercredi 20 mai 2020, la société des aéroports du Bénin a entamé une procédure pour son réaménagement.

Dans le but d’inscrire définitivement l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin aux nomes internationales, le gouvernement poursuit les travaux d’aménagement de cet aéroport. Cette fois-ci, c’est le parking extérieur qui va connaître des travaux de réaménagement. Ces travaux, selon le compte-rendu du Conseil des ministres, visent à favoriser un niveau de service dudit aéroport en conformité avec les standards internationaux.

Pour ce faire, la société exploitante a identifié, comme solution à la congestion et aux désagréments causés aux usagers, le réaménagement et la reconfiguration de ses accès ainsi que de ses parkings extérieurs. En effet, la configuration actuelle des accès à l’aéroport n’offre pas la qualité de mobilité requise aux usagers, et contraste avec le nouveau cadre architectural de la zone aéroportuaire en cours de finalisation. C’est pourquoi, tenant compte de la complexité des travaux à réaliser, la Société des Aéroports du Bénin a lancé une procédure, ayant abouti à la sélection de l’entreprise COLAS AFRIQUE, qui dispose de solides références dans le domaine. Le contrôle et la surveillance des travaux de réaménagement sont, quant à eux, confiés au « Bureau BEI CORP ».