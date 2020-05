Bénin: les parents de Prudence Amoussou décidés pour une enquête indépendante

Les parents de dame Prudence Amoussou, morte dans des circonstances non encore élucidées lors des affrontements du 02 mai 2019, entre population de Cadjèhoun et les forces de l’ordre, n’ont toujours pas fait le deuil de leur fille. Un an après son décès, ils réclament toujours justice et réparation.

Un an après le décès de leur fille lors de la répression, par les forces de l’ordre, d’une manifestation de badauds à Cadjèhoun, les parents de dame Prudence Amoussou exigent une enquête indépendante sur les circonstances du drame. Selon Achille Amoussou, l’un des frères de la défunte, tout ce qui apaiserait la douleur de la famille, c’est la vérité sur cette affaire. « On nous a délivré pour le moment un certificat de décès qui dit que Prudence est morte suite à une maladie. Ma famille n’est pas d’accord avec cela. C’est ça le problème » affirme-t-il, selon des propos relayés par RFI.

Pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire, la famille de dame Prudence Amoussou demande l’ouverture d’une enquête judiciaire indépendante et impartiale, incluant une autopsie déterminant les causes réelles du décès de leur fille. « On a appris que le Parlement béninois a voté une loi d’amnistie. Nul n’est au-dessus de la loi. Mais, nous, on veut la vérité. Donc c’est cela que nous demandons. Justice et réparation, c’est tout » a-t-il fait savoir. Il faut préciser que le certificat de décès fait mention de décès suite à une maladie alors que les parents soutiennent que leur fille est décédée suite à une balle perdue des forces de l’ordre venues réprimer des manifestants.