Bénin: les grandes décisions du Conseil des ministres du 06 mai 2020

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 06 mai 2020. Plusieurs décisions ont été prises dans plusieurs domaines par l’équipe gouvernementale. En attendant le compte-rendu complet du conclave gouvernemental, retrouvez ci-dessous les grandes lignes.

Modification du décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Centre de Formation pour l’administration locale en République du Bénin ;

Approbation de la stratégie nationale de sécurité numérique et de son plan d’action pour la période 2020-2022 ;

Approbation des mesures liées à la réouverture des écoles, établissements d’enseignement secondaire et universités ; ainsi qu’à la levée du cordon sanitaire ;

Transmission à l’Assemblée nationale, pour étude, des projets de loi portant autorisation de modification des dispositions du Traité de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) du 20 janvier 2007, relatives à la dénomination du Conseil régional de l’Epargne publique et des Marchés financiers ; puis du protocole additionnel n°1/2017/CCEG/UEMOA modifiant et complétant le protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, adoptés à Abidjan, en Côte d’Ivoire, respectivement le 12 juillet 2019 et le 10 avril 2017 ;

Actualisation des missions d’étude d’avant-projet détaillé et d’élaboration des dossiers d’appel d’offres du Programme d’assainissement pluvial des villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou ;

Plan stratégique national intégré pour l’élimination du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites virales, des IST et des épidémies ;

Création de l’Agence des Infrastructures sanitaires, de l’Equipement et de la Maintenance, et approbation de ses statuts ;

Réhabilitation de sites abritant les équipements de la Télévision Numérique Terrestre ;

Adoption de la Politique nationale de santé communautaire au Bénin, 2020-2024 ;

Organisation de test complémentaire de sélection pour la base de compétences au métier d’enseignant à la maternelle, au primaire et au secondaire général.