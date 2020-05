Bénin: les conseils d’humilité de Constantin Amoussou à Gansè pressenti maire

L’ancien président du parlement des jeunes du Bénin, Constantin Amoussou, prodigue quelques conseils au directeur de la société de gestion des marchés autonomes au cas où son parti le proposerait pour être maire de la ville carrefour.

Candidat sur la liste du parti Bloc Républicain où il fut élu conseiller, le directeur de la société de gestion des marchés autonomes, Armand Gansè, doit porter l’habit de la tempérance au cas où il deviendrait maire de la Commune de Bohicon. C’est en substance ce qui transparaît des conseils à lui prodigué par Constantin Amoussou. « Je pense que Gansè est le candidat que son parti présentera pour la fonction de maire. Mais c’est déjà le moment pour lui d’apprendre à se laver les mains; car c’est ainsi seulement que l’on peut s’asseoir à la la Table des Grands.« , lui suggère-t-il dans un post publié sur les réseaux sociaux.

Pour l’ancien président du parlement des jeunes du Bénin, le conseiller communal Armand Gansè doit apprendre à dompter la fougue de sa jeunesse et à réfléchir à la mission qui lui sera confiée. « Plus que Me Ruffino, il a le mérite d’être jeune, d’être plus politique que lui; d’être un homme de terrain, and, last but not least, « fils du terroir »., indique-t-il.

Mais, au-delà de ses avantages, estime Constantin Amoussou, le jeune acteur politique que le destin propulse doit savoir que le défi pour lui aujourd’hui « n’est donc pas de savoir s’il va être maire, mais s’il pourra occuper la fonction, avec maturité, discernement, humilité. »

Des conseils d’humilité adressé à Gansè

A en croire Constantin Amoussou, il ne s’agirait pas de se faire d’illusion en croyant que l’élection de Armand Gansè à Bohicon signifie le rejet de Luc Atrokpo, qui, selon lui, monte en grâce de façon encore plus fulgurante, comme probable futur maire de Cotonou. « Si le Chef de l’État voulait humilier Luc et porter Gansè en triomphe, il aurait pu faire Gansè candidat pour la mairie de Cotonou, et maintenir Luc à Bohicon.« , fait-il savoir.

Pour Luc Atrokpo, le chef de l’Etat n’est pas dans la dynamique d’humilier le maire sortant de Bohicon. Si c’était le cas, précise-t-il, « il ne l’aurait pas fait candidat tête de liste UP pour les législatives, au détriment de Gansè, membre d’alors de ce parti. Si Talon voulait voir Luc humilié, il aurait pu avoir fait de Gansè, préfet de Zou, pour lui faire des misères. »