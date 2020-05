Bénin : l’engagement du député Barthélémy Kassa après les résultats du scrutin

Quelques heures après la proclamation des résultats provisoires des communales du 17 mai dernier, le député Barthélémy Kassa s’est adressé à ses militants, à travers un post publié sur sa page Facebook.

Dans son adresse, l’élu de la 3ème circonscription électorale, Barthélémy Kassa a exprimé ses gratitudes à ses militants et sympathisants du Bloc Républicain. « Les élections terminées, avec calme et esprit de développement, tirons les grands enseignements », a-t-il fait savoir. Dans l’ensemble, poursuit-il, un bilan mitigé se dégage dans l’expression des urnes dans les quatre communes de la 3e Circonscription Électorale à savoir Boukoumbé, Cobly, Matéri et Tanguiéta.

Prenant acte de ce résultat peu reluisant, il s’engage à œuvrer pour son amélioration lors des prochaines joutes électorales. « Nous nous approprions ce message et prenons l’engagement de travailler à améliorer l’avenir, avec la volonté et la détermination de tous », a indiqué Barthélémy Kassa sans manquer de rassurer ses militants et sympathisants. « Les élus BR que vous avez choisi, travailleront sous la directive du Bureau Exécutif National à respecter les 10 engagements issus de notre projet de société », a rassuré l’élu parlementaire.

Notons qu’il ressort des résultats provisoires que l’Union progressiste (UP) arrache à Boukoumbé, la majorité des sièges, soit douze (12) sièges sur dix-neuf (19) à pourvoir. Il est suivi du Bloc républicain (BR) qui s’offre six (6) sièges et la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) n’enlève qu’un seul (01). A Cobly, les progressistes se sont imposés sur le fil du rasoir avec neuf (09) sièges sur dix-sept (17) disponibles contre huit (08) pour les républicains. Idem à Tanguiéta où le Baobab a réussi à arracher huit (08) sièges sur un nombre total de dix-sept (17) sièges à pourvoir contre sept (07) pour le cheval blanc cabré et deux (02) pour les Cauris. Par contre à Matéri, le BR obtient treize (13) sièges sur vingt cinq (25) suivi de l’UP avec douze (12) sièges et aucun pour les Cauris.

Par ailleurs, les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême pour la proclamation des résultats définitifs issus de ces élections.