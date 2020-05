Bénin: le rétropédalage du chanteur Tyaf après sa grosse bourde

Le chanteur béninois, Tyaf, a fait une grosse bourde, ce lundi 25 mai 2020, dans une publication sur les réseaux sociaux. Après les commentaires mécontents qu’a enregistrés son message, Tyaf s’est excusé auprès de ses fans, dans un direct sur sa page Facebook.

Tyaf a fait une grosse bourde que ses fans n’ont pas apprécié. « Après toutes ces années d’efforts fournis pour rendre fière, ma nation, le Bénin, j’ai finalement compris que même si je mourrais pour ce pays, jamais, je n’aurai une reconnaissance digne de mes sacrifices… Alors, désormais, c’est ma musique et moi seul… », a écrit l’artiste, qui semble déçu. Ce qui a le plus choqué les fans, c’est la dernière phrase: « C’est ma musique et moi seul ». Pour ces derniers, sa musique n’existe pas sans eux.

Tyaf s’excuse auprès de ses fans

Ce mardi matin, Tyaf a décidé de se se confier à ses fans. Avant de se laisser allerà un jeu de questions-réponses avec ses fans, celui qui se fait appeler « djabigan » (boss du ghetto, Ndlr), a humblement présenté ses excuses. « Je vous présente mes excuses, quand je parle de ma musique, vous faite partie de ma musique. Je vous en prie, recevez mon méa culpa. Excusez moi », a-t-il affirmé, après avoir supprimé la publication à polémique. Il ajoute: « Je vous promets que je ne vais plus avoir de réaction bizarre ». Dans son direct, Tyaf a annoncé un grand concert live, qui est retardé par la pandémie du coronavirus.