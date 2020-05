Bénin: le PRD dénonce le dénigrement de ses candidats par Louis Vlavonou

Indexé dans des propos attribués au président de l’Assemblée nationale, coordonnateur du parti UP à Porto-Novo, le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a aussitôt réagi. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 06 mai 2020, la Direction Exécutive Nationale (Den) du parti condamne ces propos et invite ses candidats à la retenue sur le terrain.

Depuis la matinée de ce mercredi, une publication dans laquelle des propos attribués à l’honorable Louis Vlavonou fait le tour des réseaux sociaux. Pour le PRD, ces propos abondamment relayés font état « d’un dénigrement systématique du PRD et de ses candidats ». Pire, la Den du PRD note avec grand étonnement le mutisme du député Louis Vlavonou qui n’a pas apporté un démenti depuis que la publication de l’article incriminé. « Une attitude d’une évidente gravité qui vont à l’encontre des souhaits du chef de l’Etat de l’organisation d’élections apaisées », peut-on lire dans le communiqué du PRD.

Sans vouloir aller dans la confrontation, le PRD invite les populations de Porto-Novo et des autres régions du Bénin à ne pas céder à la provocation. « A nos candidats nous rappelons que l’objectif demeure l’explication du projet de société du Prd sans violence, sans haine et sans animosité. Pas question de servir de caution à des gens en quête de légitimité et qui essaient toujours de se servir du PRD pour attirer l’attention sur eux », a précisé le Secrétaire général du parti.

Quid des propos incriminés?

Dans la publication dont parle le PRD, l’auteur fait savoir que le député Louis Vlavonoyu a rencontré l’état major de l’Union Progressiste dans la ville de Porto-Novo ce mardi 05 mai 2020, dans le cadre des communales du 17 mai. Et c’est au cours de cette rencontre qu’il aurait tenu les propos incriminé qui selon le PRD constituent purement et simplement une attaque.

Les propos tels que rapportés par l’auteur du texte font du PRD, un parti opportuniste qui tente de surfer sur les réalisations du chef de l’Etat pour convaincre l’électorat de Porto-Novo. « Il ajouta que tout le monde sait que le PRD est allé contre la réforme du système partisan du président Patrice TALON. C’est donc de l’amalgame ils font en utilisant le PAG comme le fruit de leur lutte. C’est du mensonge », peut-on lire dans le texte publié sur la toile.