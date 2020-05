Bénin: la position de l’intersyndicale des universités sur la reprise des cours

La réouverture des portes des écoles et universités du Bénin pourrait-elle tenir le 11 mai comme l’a annoncé le gouvernement? La question fait débat, aussi bien au niveau des parents d’élèves, des enseignants que dans le rang des responsables syndicaux du secteur de l’enseignement. Dans le supérieur, l’option de mettre les cours sur un support numérique a été adopté. Dans une déclaration rendue publique le 30 avril 2020, les secrétaires généraux de l’intersyndicale des universités ont affiché leur position par rapport à cette option.

Les différentes universités publiques du Bénin renouent avec les cours après un long congé imposé par la pandémie du nouveau coronavirus. Mais cette reprise des cours dans les universités ne se fera pas en amphi mais via des supports numériques. Cette option n’est pas sans ses difficultés. C’est d’ailleurs pour aplanir lesdites difficultés que l’intersyndicale des universités du Bénin a fait des propositions aux responsables en charge de l’éducation. Dans une déclaration en date du 30 avril 2020, l’intersyndicale a fait une série de propositions dans le but de l’opérationnalisation de la reprise des cours via des supports numérique. Lire ci-dessous l’intégralité de la déclaration de l’intersyndical.

Déclaration de l’Intersyndicale des universités du Bénin

Chers camarades, chers collègues,

Depuis quelques semaines, les autorités de nos différents rectorats et du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont réfléchi et pris des mesures pour » assurer la continuité de l’enseignement en garantissant la sécurité sanitaire des étudiants et des enseignants « .

A cette fin, il est demandé aux enseignants de mettre les notes et supports de cours à la disposition des étudiants via les sites dédiés de nos universités.

L’Intersyndicale, consultée par certaines autorités académiques, apprécie les initiatives entreprises pour atteindre les objectifs supra mentionnés.

Cependant, l’Intersyndicale trouve que la solution variera selon les universités. Cette variation est principalement liée au niveau d’équipement technique de chaque université et aux effectifs de chaque formation. Il se pose également quelques problèmes relatifs à la protection des données et des propriétés intellectuelles. Mais le point le plus préoccupant est celui de la sécurité de la plateforme de chaque université.

Suite aux échanges, des assurances ont été données pour calmer les inquiétudes des uns et des autres. L’Intersyndicale profite de cette occasion pour saluer la proactivité des différentes structures entrant dans la mise en oeuvre desdites mesures. Elle tient néanmoins à attirer l’attention des autorités sur la gravité de la situation dans les entités à gros effectifs due avant tout au non respect du ratio du nombre d’étudiants par enseignant et par cours.

Autant il est facile de respecter la distanciation avec vingt-cinq ou cinquante étudiants, autant il est aisé d’interagir en ligne avec un petit effectif. En revanche, avec des classes de cinq cents à mille apprenants, tout se complique.

Il est donc grand temps que les groupes pédagogiques soient raisonnablement réduits, afin d’améliorer les conditions de travail et d’études pour les enseignants et les apprenants, pour prévenir par ricochet des crises comme celle de Covid-19. Ceci implique impérativement un plan spécial de construction de plusieurs salles de cours et d’amphis et le recrutement d’un nombre suffisant d’enseignants pour faire face à la modernisation de nos universités à l’ère du LMD.

Pour l’heure, l’Intersyndicale des UNB pense que seules les classes à effectif réduit pourront suivre les cours en présentiel de manière à pouvoir observer les mesures barrière, telles que le port de masque, le lavage des mains, avant le début de chaque cours ainsi que la distanciation d’au moins un mètre entre les différents acteurs. Les autres étudiants recevront les notes de cours et le matériel d’accompagnement nécessaire pour travailler seuls ou en petits groupes, en attendant que des séances de synthèse et de révision leur soient éventuellement offertes à la reprise des activités.

L’Intersyndicale exhorte, par conséquent, tous les enseignants à remettre leurs notes de cours et supports numérisés des semestres pairs aux responsables académiques indiqués de leurs départements respectifs. Elle recommande fortement aux collègues de sécuriser leurs fichiers PDF par un mot de passe avant la transmission ou de confier cette tâche au département pour une meilleure coordination.

L’Intersyndicale exige des autorités rectorales et ministérielles, la sécurisation urgente et préalable des sites devant accueillir les diverses données, avant toute mise en ligne, afin d’éviter que ces dernières ne tombent dans des mains qui n’y ont pas droit.

Vive les UNB

Vive l’Intersyndicale des UNB

Pour une meilleure formation !

Pour les secrétaires généraux, ce 30/04/2020

Le porte-parole,

Dr Arnaud HOUÉDJISSIN, SG SNECC-BÉNIN