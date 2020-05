Bénin: la journée du dimanche 24 mai 2020 déclarée fériée, chômée et payée

Le ministère du Travail et de la Fonction Publique a, dans un communiqué, déclaré la journée du dimanche 24 mai 2020, fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national, en raison de la fête du Ramadan.

A l’occasion de la fête du Ramadan et conformément aux dispositions de la loi n° 90-019 du 27 juillet 1990, fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du dimanche 24 mai 2020 est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Le communiqué radio et télédiffusé a été signé par le directeur de cabinet dudit ministère, monsieur Victorin V. Honvoh, ce vendredi 22 mai 2020.

L’Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, qui marque la fin du mois sacré de ramadan, aura lieu ce dimanche 24 mai. Mais contrairement aux années antérieures, la prière de l’Aïd, traditionnellement célébrée par des grandes prières collectives, en début de matinée, sera célébrée à domicile, individuellement ou collectivement dans le cercle familial restreint. La raison: la limitation de la pandémie du coronavirus, les églises, mosquées et et tous autres lieux de culte sont fermés jusqu’à nouvel ordre.