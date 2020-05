Bénin: la députée Mèdégan Fagla invite les militants UP de la 15è à la culture de la paix

Après la proclamation des résultats provisoires des communales et municipales du 17 mai 2020 par la Commission électorale nationale autonome (Céna), la députée Sèdami Mèdégan Fagla s’est adressé aux militants de l’Union Progressiste (UP) de la 15è circonscription. La parlementaire fait une invite à la culture de la paix.

Selon les résultats provisoires de communales 2020, l’Union Progressiste arrive en tête avec 39,97% sur le plan national. La Coordonnatrice du parti dans la 15ème circonscription électorale a exprimé sa satisfaction face à ce résultat qui confirme l’hégémonie du parti dans le tout le pays. Elle remercie tous ceux qui ont porté leur choix sur le parti UP, notamment dans la 15ème circonscription électorale.

Par ailleurs, la députée reconnait que la bataille a été rude et a même donné lieu à des heurts. C’est pourquoi elle invite les militants et sympathisants de l’Union Progressiste de la 15ème a à œuvrer davantage pour la paix. « Je voudrais inviter les militantes et les militants de la 15e circonscription à rester fidèle à notre culture de Paix. Nous n’avons pas d’ennemis », a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Faut-il le rappeler, la députée Sèdami Mèdégan Fagla a été aperçu dans une vidéo en pleine altercation avec des agents de la police républicaine le jour du vote.