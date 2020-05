Bénin: gratuité des cours en ligne pour les étudiants de la Hecm

Les étudiants de la Haute école du commerce et de management (Hecm) pourront désormais suivre gratuitement les cours en ligne, sans forfait internet. C’est l’information publiée par la direction de ladite école, ce samedi 9 mai, sur son site internet.

« Zéro rating », c’est le nom de la nouvelle plateforme qui permet aux étudiants d’accéder gracieusement aux cours, via les plateformes numériques. Selon le communiqué publié par la direction de la Hecm, à partir de ce samedi 9 mai, les étudiants peuvent accéder gratuitement au contenus des cours, sans aucun frais, quel que soit leur opérateur GSM.

La direction de l’établissement fait savoir que « c’est une action sociale du Gouvernement du Président Patrice Talon en partenariat avec les opérateurs de GSM pour soulager les peines du monde éducatif béninois et assurer la continuité des activités pédagogiques en ces temps de pandémie« . Un soulagement pour parents et étudiants, qui ne savaient plus à quel saint se vouer, depuis l’annonce des cours en ligne.