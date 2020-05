Bénin – Fête de Pentecôte: Dr Sèdami Mèdégan Fagla invoque l’Esprit Saint

Dans le cadre de la célébration de la fête de la pentecôte, la députée Sèdami Mèdégan Flagla a adressé un message à la communauté chrétienne ce dimanche 31 mai 2020.

Ce dimanche, les chrétiens du monde entier célèbrent la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l’Eglise. Même si les Eglises et tous lieux de culte sont fermés en raison de la pandémie du coronavirus, Dr Sèdami Mèdégan Flagla, députée à l’Assemblée nationale, membre du Bureau Politique et de la Direction Nationale de l’UP et coordonnatrice de la 15e circonscription électorale du Bénin, n’est pas restée en marge de cet événement célébré cinquante jours après la Pâques et dix jours après l’Ascension.

« En cette journée spéciale, je souhaite à la communauté chrétienne du Bénin une bonne célébration de la Pentecôte », a t-elle écrit sur sa page Facebook. Dans son message, elle a également invoqué la bonté du Saint Esprit. « Puisse l’Esprit Saint descendre sur chacun de nous. », a t-il prié. A noter que la pentécôte est un jour spécial qui représente la réalisation de la promesse faite par Jésus en montant au ciel.