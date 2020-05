Bénin – Fermeture d’ambassades: cri du cœur des ressortissants béninois au Gabon

Dans une vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, les Béninois, membres de l’association pour la solidarité, l’intégration des Béninois résidant au Gabon, lancent un cri du cœur à l’endroit du président Patrice Talon, afin que le consulat de Libreville soit maintenu.

Le gouvernement de la rupture a entamé, depuis un moment, une profonde restructuration de la carte diplomatique du pays. Cette réorganisation passe par la fermeture de certains ambassades et consulats. Dans le lot des structures diplomatiques, qui fermeront leurs portes, figure le consulat général du Bénin au Gabon. Informés de la fermeture prochaine de leur consulat, les Béninois de la diaspora, résidant au Gabon, ont lancé un cri du cœur à l’endroit du chef de l’Etat béninois. A travers une vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, ils ont imploré le père de la nation, afin qu’il maintienne le consulat du Bénin près le Gabon, qui représente pour eux tout un symbole. « Nous apprenons de source très crédible qu’il y aura prochainement la fermeture du consulat général du Bénin à Libreville, notre maison, tout un symbole de la diaspora béninoise au Gabon. » lancent-ils dans leur message.

A Lire aussi: Bénin; Reprise des cours à l’UAC: la plateforme e-learning lancée ce lundi

Bien qu’ils restent convaincus de la pertinence de la décision de fermeture de leur « maison », ils lancent une plaidoirie qui, espèrent-ils, pourra toucher le cœur du père de la nation béninoise, afin qu’il renonce à son projet. « Nous sommes convaincus de la méthode rigoureuse et objective qui caractérise la prise de décision par votre gouvernement. Nous n’avons pas de doute sur la pertinence d’une décision de fermeture dudit consulat; mais, Monsieur le président, nous sollicitons humblement votre cœur, votre amour pour que le consulat de Libreville soit maintenu« , supplient-ils dans leur plaidoirie. A en croire leur porte-parole, ils sont plus de 100.000 ressortissants pour qui le consulat représente tout un symbole d’espoir, quand ils se retrouvent en difficultés. Espérons que leur cri du cœur soit attendu par qui de droit.

Les explications du ministre Agbénonci sur la restructuration au niveau de la carte diplomatique

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération ne fait pas la même lecture que certains de ses concitoyens, à propos de la restructuration qui s’opère au niveau de la carte diplomatique du pays. Reçu sur la chaîne nationale dans l’émission « Le temps des moissons », le chef de la diplomatie béninoise analyse les changements opérés au niveau de la carte diplomatique du Bénin comme un allègement et un renforcement de celle-ci. A l’en croire, la réorganisation au niveau de la carte diplomatique est une option de rationalisation du personnel. Dans son explication, il transparaît qu’avec la modernité et l’apparition du numérique dans tous les secteurs d’activité, les options doivent suivre le mouvement. « On ne peut pas utiliser les ressources du XVIIème siècle pour affronter le XXIème siècle« , va-t-il laisser entendre.

A Lire aussi: Economie: le Bénin est en bonne santé financière, selon Aurélien Agbénonci