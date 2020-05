Bénin: en pleine séance de sport, Sessimè exhibe ses abdos (photo)

View this post on Instagram

Que je prenne exemple sur les autres ? Lolll ces autres dont vous me parlez sans cesse ne m'ont pas apporté de l'eau pour étancher ma soif dans mes combats dans cette vie! Ils ne m'ont pas aidé(e) à esquiver les coups qu'on m'a lancés et qui continuent de venir aujourd'hui! Ils n'ont à aucun moment porté les mêmes chaussures que moi depuis ma naissance. Alors laissez l'enfant des gens vivre sa vie tout simplement comme il l'entend … changez de disque et, ROULEZ maintenant … M.O.D.E.R.N.A.M.A.Z.O.N 💪🏾 #MonDieuNeDortPas #FanaFanaLady