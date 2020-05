Bénin: « Emankogblé », le nouveau single de Merveille Space dans les discothèques ce jour

De l’ombre à la lumière, Merveille Space ou « Yemadja Le Messager », revient sur la scène musicale avec un nouveau single baptisé « Emankogblé » comme pour rassurer ceux qui l’ont enterré de son vivant, que l’avenir est encore devant. Ce nouveau titre sera dans les discothèques à partir de ce mardi 05 mai 2020.

Les mélomanes et fans de Merveille Space, se son vrai nom Merveille Zinsou, peuvent se préparer à écouter le nouveau single de leur chouchou. « Emankogblé », c’est le titre qui sera mis dans les discothèques à partir de ce jour. Un titre assez évocateur pour le musicien qui renaît après les turpitudes de la vie. « Emankogblé » dans la langue fongbé qui veut dire littéralement « tout n’est pas encore gâté ». La preuve, l’homme tient encore debout et ce single est une confirmation que les calomnies, les médisances et autres méchancetés n’ont pas réussi à l’enterrer. La chanson aborde les mauvais coups que vous subissez dans la vie. » Le génie ou la puissance qui est en moi n’est pas à comparer, c’est inégalable. Toi-même tu sais, pourtant tu vas raconter que je suis fini. Penses-tu que Dieu oublie les siens ? Ça me fait mal que ça soit toi avec qui je mange, avec qui je dors… Non, sache que tout n’est pas encore gâté« , tel est le massage qu’il véhicule dans ce single.

Ce nouveau bébé est inspiré des expériences humaines qu’il a faites ces derniers moments. « Il faut dire que la plupart du temps, je chante ce que j’ai subi. C’est par rapport à une situation que je viens de vivre avec certaines personnes. C’est donc une histoire personnelle, vécue« , confie-t-il dans un entretien accordé à Matin Libre. Ainsi, Merveille Space opte définitivement pour une carrière solo, malgré la réconciliation fortement médiatisée avec ses autres amis de l’ère « Apouké ». Les crises de confiance n’ont pas permis de concrétiser cette réconciliation. « C’est pour éviter tout conflit que j’ai choisi la carrière Solo« , confie l’homme qui a finalement rencontré le Christ et a enterré la page ‘Apouké ». Que ce nouveau départ soit une véritable résurrection pour une carrière encore plus sulfureuse.