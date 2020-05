Bénin: élection du Maire de Bohicon, une équation à plusieurs inconnus

Ce lundi 1er juin 2020, la ville de Bohicon connaîtra un nouveau maire qui mettra fin au règne de Luc Sètondji Atrokpo. Contrairement à ce qu’on pourrait penser il y a quelques semaines, cette alternance s’annonce plus difficile que prévue.

A quelques heures de l’élection du nouveau maire de la ville de Bohicon, bien malin qui pourra dire, même avec une petite marge d’erreur, le nom du prochain homme fort de la ville carrefour. En effet, en dehors des candidatures d’Armand Gansè et de Rufino d’Almeida, de nouveaux prétendants au poste de maire sont encore annoncés.

Les calculs se compliquent pour l’élection du maire de Bohicon est-on tenté de dire. De toutes les façons, les choses ne sont plus aussi claires comme au début. Au sein du même parti majoritaire, Bloc Républicain, on compte déjà au moins 4 candidatures annoncées. Il s’agit d’Armand Gansè, Rufino d’Almeida, Yaou Germain et Elisabeth Agbossaga Jawad.

13 conseillers BR ont déjà pris position

Pendant que le Bureau Politique du Bloc Républicain (BR) était concentré sur le cas d’Armand Gansè et Rufino d’Almeida, 13 conseillers du parti, élu à Bohicon, ont pris le contre-pied parfait d’Abdoulaye Bio Tchané et Cie. Ces 13 conseillers qui pèsent plus de la moitié du nombre total de sièges obtenu par le parti ont choisi Germain Yaou .

Dans un courrier adressé au Secrétaire exécutif national, Abdoulaye Bio Tchané, le collectif des 13 conseillers ont clairement indiqué que leur proposition au poste de maire, c’est bien Germain Yaou. A côté, il faut aussi noter que des militants du même parti ont également fait savoir à travers une déclaration que leur choix pour le poste de maire est Bernadette Agbossaga. Qui d’Armand Gansè, Rufino d’Almeida, Germain Yaou et Elisabeth Agbossaga Jawad sera le successeur de Luc Atrokpo? Tous les scénarios sont envisageables ce lundi.