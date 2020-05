Bénin: Econbank ferme des agences dès le 15 mai 2020

Ecobank-Bénin, dans un message envoyé à sa clientèle, ce lundi 11 mai, annonce la fermeture de certaines de ses agences pour le 15 mai. Elle rassure de la continuité du service dans les autres agences.

La crise économique a-t-elle atteint les banques béninoises? Après la Société générale du Bénin (Sgb), qui a fermé cinq de ses agences en novembre 2019, c’est le tour d’Ecobank d’en fermer trois. Dans son communiqué, Ecobank déclare la fermeture des agences de Saint-Michel, Sèmè et Sègbèya.

Sans pour autant donner les raisons de cette fermeture d’agences, la banque rassure de la fonctionnalité des autres agences et services. « Nos guichets automatiques, nos points express et autres solutions digitales restent fonctionnels… », pouvait-on lire dans le communiqué. Au-delà des difficultés qu’auront les clients de la banque des ces zones, c’est l’emploi de plusieurs personnes qui est en jeu. Vivement une synergie d’actions pour juguler la crise économique et sauver des emplois.