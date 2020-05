Bénin: échange ce jeudi entre centrales syndicales et ministres en charge de l’éducation

Après le rendez-vous manqué avant la reprise des cours, les centrales syndicales et les ministres des trois ordres de l’éducation se rencontrent demain jeudi 14 mai 2020 pour échanger sur les contours de la réouverture des classes, en ce temps de pandémie de Covid-19.

Les ministres des trois ordres de l’éducation rencontrent, ce jeudi 14 mai 2020, les centrales syndicales. Cette rencontre aura lieu dans la salle des fêtes du ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, à Cotonou à 16 heures. C’est par une lettre d’invitation en date du lundi 11 mai 2020 et signée du ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, que les partenaires sociaux ont été informés. Précisons que l’initiative est partie des centrales syndicales, qui ont sollicité cette rencontre avant la reprise des cours, dans le but d’échanger avec les ministres de tutelle sur les mesures idoines, afin que la réouverture des classes se fasse dans les conditions optimales, en ces temps de crise sanitaire. Mais, compte tenu des difficultés d’agenda, cette rencontre n’aura lieu qu’après la reprise des cours.

Il convient de mentionner que la confédération générale des travailleurs du Bénin, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi–Bénin), l’UNSTB, la CSUB, la CPIB sont les différentes centrales et confédérations syndicales conviées à ladite rencontre. » J’accuse réception de votre lettre par laquelle vous sollicitez une audience auprès de mes collègues en charge de l’éducation et moi pour des suggestions et apports, afin de garantir la sécurité aux acteurs de l’école et surtout pour une suite d’année apaisée », renseigne la lettre d’invitation. Précisons qu’en sollicitant cette rencontre, les syndicalistes ne veulent pas voir les élèves reprendre le chemin de l’école, sans qu’un minimum de mesures soit prises pour limiter la propagation du coronavirus. Cette demande d’audience a été introduite conjointement avec l’Union nationale des associations des parents d’élèves. Ils ont jugé cette rencontre nécessaire parce que les acteurs de l’école ne sont pas associés à la prise de la décision de reprise par le gouvernement. Certainement que la rencontre de demain permettra aux acteurs de l’école d’ajuster les mesures, à l’effet de mieux sécuriser, aussi bien les apprenants que les enseignants.