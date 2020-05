Bénin – Désignation du chef département FADESP: qu’est-ce qui retarde la proclamation des résultats?

Après l’élection, vendredi 17 avril 2020, du chef de département à la faculté de droit et sciences politiques, les résultats peinent à sortir. Le décalage, entre le nombre de votants et celui des bulletins dans l’urne, serait la cause de ce retard dans la proclamation des résultats.

La désignation du chef département de la faculté de droit et sciences politiques (FADESP) serait entachée d’incongruités. Selon l’information, relayée par le site d’information « notreepoque.bj« , aucun résultat, même provisoire, n’a été donné de cette élection, qui a eu lieu depuis le 17 avril dernier, parce que le contenu de l’urne serait en porte-à-faux avec le nombre d’électeurs. Selon cette source, la proclamation des résultats ne devait pas prendre autant de temps, d’autant plus que le collège électoral n’est composé que de neuf (09) enseignants et qu’à cette élection, il n’y avait que des candidats uniques, aussi bien au poste de Chef de département que de Chef-Adjoint de département.

A lire aussi: Bénin: une ancienne ministre de Boni Yayi quitte les fcbe pour monter sur « le cheval »

A en croire la même source, des indiscrétions feraient état de ce qu’il y aurait eu bourrage d’urne. Une véritable incongruité qui ne se comprend pas, d’autant plus que les candidats n’avaient pas de challengers en face. Le doyen de la Fadesp, selon les mêmes indiscrétions, a transmis au recteur le rapport des élections dans lequel il a mentionné que le nombre de bulletins dans l’urne est supérieur au nombre d’électeurs. Espérons que le recteur saura démêler l’écheveau, afin que les résultats soient proclamés.