Bénin – Dégringolade dans le classement Rsf: les justifications d’Alain Orounla

Procédant ce mardi 5 mai 2020 à l’ouverture d’une formation à l’intention des journalistes sur la couverture de la campagne électorale, le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, situe les responsabilités, quant au recul du Bénin dans le classement de Reporters sans frontières (RSF).

La presse béninoise connaît de plus en plus des sombres jours. Les différents classements ne lui sont pas favorables depuis quelques années maintenant. Le dernier en date paraît plus exécrable. Le Bénin a perdu 17 places et se retrouve à la 113è position ; toute chose qui fait jaser dans tous les milieux socio-professionnels.

Alain Orounla, ministre de la communication, certainement au fait des critiques, a choisi le moment d’une formation organisée à l’intention des journalistes, pour donner sa part de vérité sur la question. Pour lui, « le classement qui se dégringole, c’est une responsabilité partagée. Ce n’est pas du fait des pouvoirs publics ni des vrais journalistes, mais des activistes… ». Toute chose qui porte à croire que la presse est désormais un panier à crabes et que sa régulation échappe aux organes dédiés à cette fin.