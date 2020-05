Bénin: décès de l’ancienne gloire de la musique, le chanteur Assa Cica

Le chanteur compositeur interprète béninois Michel Mahouklo Kpodan connu sous le nom Assa Cica est décédé ce vendredi 22 mai 2020 au CNHU de Cotonou des suites d’une longue maladie.

La légende de la musique béninoise dans les années 70 aux côtés du tout puissant Poly Rythmo avec l’un de ses titres « Aga Magnon nou hê dé », l’artiste Assa Cica n’est plus. Avant de se faire prisonnier de la maladie, il a fait la fierté de la musique béninoise avec ses titres remplis d’énigmes, de sagesse, d’amour et de conseils.

Malade depuis plusieurs mois, il avait reçu la visite de l’ancien Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Monsieur Oswald Homéky, actuellement ministre des sports avec une forte délégation le vendredi 15 février 2019. « Non, il ne peut jamais en être ainsi », avait affirmé le ministre. Et de poursuivre: » Vous êtes des valeurs, vous aviez fait la fierté de notre pays. La Nation ne peut jamais vous oublier. Le Gouvernement du Président Patrice TALON pense à vous à travers le Ministère de la Culture dont j’ai la charge. Merci pour tout … » .

Cette série de visites initiée par le ministre Homéky visait à valoriser les anciens talents de la musique béninoise.