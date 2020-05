Bénin: décès d’Alain Lath Hounguê, Directeur Général de NSIA Assurance

Alain Lath Hounguê, Directeur Général de NSIA Assurance a rendu l’âme, ce mardi 26 mai 2020 suite à un AVC.

La mort du Directeur Général de NSIA Assurances Bénin, Alain Lath Hounguê a été annoncée par Rotary club et l’Ong Senior Activ sur leurs différentes pages Facebook. » Leader, père, mentor, bâtisseur, visionnaire, Alain Lath Hounguê aura vécu comme il est parti. Il vous marque par sa présence, son sens de la transmission, son écoute et sa tempérance », a publié l’ONG Senior Activ.

Pour l’organisation, Alain Lath Hounguê a joué le dernier match et leur a lancé la balle. « Nous sommes une équipe et il faut passer la balle quand on est en difficulté ». « Nous la prenons et nous tâcherons de transformer l’essai. Au revoir Papy », peut on lire dans leur message.

De son côté, après avoir annoncé la mort d’Alain Lath Hounguê précédemment Directeur Général de NSIA Assurances Bénin et premier président du club Rotary de Cotonou Lagune, l’association a présenté ses condoléances à la famille du défunt. « C’est avec une grande peine au cœur que nous vous portons cette triste nouvelle. A travers ce message, nous voudrions présenter, au nom du club Rotaract de Cotonou Lagune, nos sincères condoléances à sa famille, condoléances à toute la famille Rotarienne du Bénin très touchée par ce deuil », peut on lire dans leur message.