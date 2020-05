Bénin – Décentralisation: l’élection du maire de Grand-Popo reportée

Prévue pour ce jour vendredi 29 mai 2020, l’élection du maire de la commune de Grand-Popo n’aura pu tenir. Elle est renvoyée à une date ultérieure.

Les populations de la commune de Grand-Popo devront encore patienter pour connaitre celui qui conduira les destinées de la ville pour la quadrirème mandature de la commune. Et pour cause, l’élection du maire et de ses adjoints n’a pu aboutir.

Ce report est lié au fait que le parti ayant obtenu la majorité peine encore à faire l’unanimité autour d’un candidat. Le préfet du département a dû reporter l’élection du maire et de ses adjoints en attendant que le candidat consensuel soit désigné.