Bénin – Décentralisation: le chronogramme d’installation des maires de l’Atacora

Les neuf (09) conseils communaux du département de l’Atacora seront installés du jeudi 28 mai 2020 au mercredi 03 Juin. Tel est le chronogramme dévoilé par le préfet du département.

Les élections communales et municipales sont à présent terminées. Cap est à présent orienté vers l’installation des maires, leurs adjoints et les chefs d’arrondissement. Après la séance de travail qu’ils ont eue avec le chef de l’Etat en fin de semaine dernière, les différents préfets ont désormais leur chronogramme pour l’installation des maires, conformément aux exigences légales. L’autorité préfectorale de l’Atacora n’est pas du reste. A travers un arrêté, elle envisage l’installation des 09 conseils communaux de son territoire au plus part le 03 Juin 2020.

A en croire la note préfectorale, l’installation des 09 conseils communaux à savoir: Boukoumbe, Materi, Cobly, Toucountouna, Natitingou, Tanguiéta, Kouandé, Pehunco et Kérou, débutera le jeudi 28 mai 2020 et prendra fin le mercredi 03 juin 2020.

Le président Talon pour le respect de la loi:

Selon l’article 192 de la loi portant code électorale en République du Bénin, « l’élection du Maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d’installation du Conseil communal ou municipal, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels. Le chef de l’Etat, Patrice Talon, tient au respect de ces dispositions. Les préfets des différents départements du Bénin ont été, en effet, instruits, le vendredi 22 mai, lors d’une séance de travail avec le chef de l’Etat, à respecter cette disposition légale.

Il faut préciser que l’élection à bonne date des maires et leurs adjoints n’est pas la seule préoccupation du chef de l’Etat. Se basant sur les manœuvres ayant eu cours lors de la mandature finissante, où des conseillers issus de liste minoritaire ont pu se faire élire maires, alors que la loi a précisé que le maire soit issu de la liste ayant obtenu la majorité absolue, le président Talon a exigé que les textes soient respectées en la matière.