Bénin – décentralisation: chronogramme d’installation des maires du Couffo

Les nouveaux maires des six communes du Couffo seront connus les jeudi 28 et vendredi 29 mai prochain. Ainsi en a décidé Christophe Mègbédji, préfet dudit département.

Après l’annonce des résultats des municipales et communales du 17 mai dernier, les regards sont désormais tournés vers l’élection des nouveaux locataires des Hôtels de villes. En effet, dans le département du Couffo, le préfet Christophe Mègbédji et son équipe vont procéder à l’installation des maires, leurs adjoints et les chefs d’arrondissements selon le programme ci-après:

Jeudi 28 mai:08h-10h: APLAHOUE

10h-12h: DJAKOTOMEY

15h-17h: DOGBO

Vendredi 29:08h-10h: KLOUEKANMEY

10h-12h: LALO

15h-17h: TOVIKLIN

Par ailleurs, conformément aux dispositions en vigueur, la quatrième mandature connaîtra moins de tractations politiques car, le poste de maire revient à la formation politique ayant obtenu la majorité des sièges à pourvoir dans chaque commune. Par conséquent, les six communes du Couffo, sauf entorse à la loi électorale, seront contrôlées par l’Union Progressiste, arrivée en tête selon les chiffres de la Céna. Des résultats qui confirment d’ailleurs l’emprise de Bruno Amoussou sur cette région du pays.