Bénin: de retour à Cotonou, Boni Yayi est confiné dans une villa

L’ancien président béninois, Boni Yayi, après son retour précipité à Cotonou, est confiné avec toute sa suite dans une villa, nous apprend « Frissons radio ».

L’ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, contrairement à ce que pense beaucoup de personne a accepté en bon citoyen à se soumettre au dispositif de mise en quarantaine systématique instauré par le gouvernement de la rupture pour riposter contre la propagation du coronavirus. Revenu précipitamment ce samedi 02 mai 2020 pour être au chevet de son épouse, malade, il a été conduit avec tous ceux qui l’accompagnaient, dans une villa à Cotonou. Selon Frissons Radio, qui a publié l’information, l’ancien chef d’Etat n’a pas pu se soustraire aux dispositif de riposte contre la propagation du virus et a été mis mis en confinement dans une villa à Cotonou. . Cette mise en quarantaine pourrait-elle être interprété que de plus en plus, le favoritisme qui est l’une des gangrènes du pays est en net recul? En tout cas aux dernières nouvelles, il serait autorisé à poursuivre le confinement dans sa résidence.

Rappelons que dans le cadre de la riposte contre la propagation de la Covid19, le gouvernement béninois a pris au total 11 mesures. Il s’agit de: