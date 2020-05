Bénin: de lourdes peines prononcée contre des dealers par la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné ce lundi 04 mai 2020, 08 dossiers au cours desquels de lourdes peines ont été prononcées contre des dealers et des cybercriminels.

De 02 à 15 ans de prison ferme; telle est la sentence prononcée le lundi 04 mai 2020 par la première chambre de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), lors de son audience correctionnelle. Les dossiers examinés portent sur des faits de détention et usage de substances classées comme stupéfiants, des faits d’escroquerie par usage de moyens de communication électronique et de trafic de substances classées comme stupéfiants, entre autres. Dix personnes au total ont été condamnées par la Cour spéciale sur 08 dossiers vidés.

A lire aussi: Bénin: la Criet condamne 05 cybercriminels et trafiquants de drogue

Les peines prononcées ont été assez lourdes et vont de 02 ans à 15 ans de prison ferme et le payement de 32 millions de FCFA d’amendes pour le compte du trésor public. Pour cette session criminelle, la Cour était présidée par le juge Guillaume Laly, assisté par Nancy Gandaho, qui a joué le rôle de greffier. Les accesseurs ont pour noms : Kouassi Anani et Bienvenu Sohou. Le ministère public, représenté par le procureur Gilbert Togbonon.