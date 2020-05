Bénin – Covid-19: l’adresse de Mgr Roger Houngbédji aux fidèles catholiques et aux dirigeants

Après le message de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB), pour soutenir, dans la foi, la communauté catholique en ces temps de crise sanitaire, Mgr Roger Houngbédji revient à la charge, à travers une nouvelle adresse.

En effet, suite à la décision, prise en Conseil des ministres le mercredi dernier, de maintenir encore fermés, les lieux de culte, les responsables de l’Eglise catholique romaine multiplient des adresses à l’endroit de leurs fidèles pour les soutenir dans la foi en ces temps d’épreuves. Après le message de la Conférence épiscopale du Bénin, les invitant à la patience, l’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji, revient à la charge à travers un message de réconfort et d’encouragement. « Je sais votre impatience et je comprends votre légitime indignation. J’éprouve donc le besoin pressant de vous rejoindre, chacun personnellement, par le biais de ce message pour vous réconforter et vous encourager« , indique-t-il dans son adresse.

Dans son message, l’archevêque de Cotonou s’est référé à l’histoire de la communauté chrétienne en ses débuts. Quand elle était menacée et persécutée et quand les apôtres furent jugés et réduits au silence, Pierre prit la parole et réplique devant le Sanhédrin: « Nous ne pouvons ne pas parler. Oui, mes chers amis, c’est notre foi chrétienne qui nous l’exige. Nous ne pouvons ne pas parler. ». Ce maintien de la parole, rassure-t-il, se fait tous les jours à travers la célébration eucharistique, au cours de laquelle les intentions des fidèles sont présentées à l’Éternel. Le prélat a ensuite imploré la miséricorde du Seigneur sur les personnes décédées par la maladie, sur les malades et sur toutes les personnes dans le feu de l’action, face à cette pandémie. Pour finir, il s’est adressé aux gouvernants, afin que la sagesse et la crainte de Dieu les orientent dans leurs choix et décisions. Lire ci-dessous l’intégralité du message de Mgr Roger Houngbédji.

Message de Mgr Roger Houngbédji aux fidèles