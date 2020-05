Bénin – Covid-19 : des porteurs sains en libre circulation au sein de la population

La population béninoise recèle, en son sein, des personnes contaminées à la Covid-19, et qui sont en circulation sans présenter des symptômes de la maladie. C’est, du moins, ce que révèle les tests ciblés, entamés par le gouvernement à l’endroit de certains corps de métiers.

Les tests systématiques en faveur de certains groupes cibles, lancés par le gouvernement, révèle de plus en plus le visage de la pandémie au Bénin. L’avantage de ces tests et les chiffres qui s’en suivent, doivent réveiller les sceptiques et ceux qui sont dans le relâchement que le mal peut être partout, même tout près de soi, et qu’il faut renforcer les gestes barrières.

La montée vertigineuse des chiffres de contamination, suite aux tests ciblés sur les enseignants et les médecins, alors que ces personnes testés positives ces derniers jours ne présentaient aucun symptôme de la maladie. Il circule donc au sein de la population, des porteurs potentiels de la maladie, et il faut renforcer les moyens de sensibilisation, de communication et envisager même la mise en oeuvre des moyens de répression pour ceux qui n’observeraient pas les gestes barrières. La protection doit donc être individuelle, car chacun devient une menace pour les autres. C’est dans ce sens qu’il faut désormais orienter la sensibilisation, car la menace n’est plus au-delà des frontières.