Bénin: contraint de revenir à Cotonou, Boni Yayi sera-t-il mis en quarantaine?

Hors du territoire national depuis un moment, l’ancien président de la République, le docteur Boni Yayi, est annoncé ce samedi 02 mai 2020 à Cotonou pour une urgence. Saura-t-il contourner le dispositif de mise en quarantaine systématique?

Situation compliquée pour l’ancien chef d’Etat et ancien président d’honneur du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). En déplacement à l’étranger depuis un moment, il est contraint de rentrer précipitamment ce samedi 02 mai 2020 pour une urgence. En effet, selon des sources proches du chef de l’Etat, le président Boni Yayi, informé de la situation sanitaire de sa femme, l’ancienne première dame, Chantal de Souza Yayi, a décidé de rentrer précipitamment pour être à son chevet.

Seulement, vu le contexte sanitaire mondial lié à la pandémie du nouveau coronavirus et les mesures prises par les autorités béninoises pour éviter sa propagation, l’ancien président de la République doit être systématiquement mis en isolement de 14 jours. Pourra-t-il, au nom de son statut d’ancien président de la République et vu le contexte d’urgence qui accompagne son retour, contourner cette mesure d’isolement de 14 jours? C’est la question que posent bon nombre de concitoyens. Mais, pour les proches de Boni Yayi, il doit pouvoir être exempté de cette obligation, au regard de son statut. En tout état de cause, la dernière décision revient aux autorités du pays.