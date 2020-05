Bénin-conquête de la municipalité de Cotonou : deux candidats UP se bousculent au portillon

Ils occupent abondamment les médias et plateformes digitales avec des thèmes de campagne captivants et une détermination quasi-identique. Positionnés préférentiellement sur la liste de l’Union progressiste (UP), Luc Sètondji Atrokpo et Gatien Sèdami Adjagboni se bousculent au portillon pour accéder au piédestal supérieur de la métropole Cotonou aux lendemains du scrutin du 17 mai prochain.

Qui sera le prochain maire de la capitale économique ? La réponse est diverse et varie d’un individu à un autre compte tenu de l’intérêt de chacun. Seulement, après 10 jours de campagne électorale, deux candidats captent l’attention au regard de leur présence sur les réseaux sociaux et les thèmes de campagnes distillés à travers des productions soigneusement traitées par des confrères.

A commencer par le maire de la ville de Bohicon, 2è titulaire sur la liste de l’Union progressiste (UP), qui visiblement a mis en place une artillerie de communication. Luc Atrokpo n’a pas lésiné sur les moyens. Le président de l’Association nationale des communes du Bénin gagne du terrain depuis le début de la campagne électorale. L’homme a pris d’assaut les médias y compris plusieurs web activistes qui relaient au fur et mesure ses activités.

Des images et visuels à l’effigie du candidat polluent diverses plateformes. Des thèmes choisis à bon escient sont traités par des confrères et servis aux internautes. Des bâches, des affiches et autres supports de communication foisonnent dans le 13è arrondissement et bien au-delà. Luc Atrokpo ambitionne de présider aux destinées de la commune de Cotonou. Apparemment, son élection au soir du 17 mai est déjà est un acquis.

Le suppléant du député Nobimè Patrice Agbodranfo, est aussi candidat UP, 1er titulaire dans le 11è arrondissement et lorgne le poste de maire de Cotonou. C’est pourquoi, il rivalise d’ardeurs avec l’homme de Bohicon. Dans son projet de société, Gatien Sèdami Adjagboni a exprimé sans ambages son ambition de conduire la municipalité de Cotonou et non resté dans la grande masse des conseillers communaux, contrairement à plusieurs candidats qui naviguent à vue. Selon plusieurs productions lues sur l’une de ses pages, l’homme apparaît comme le meilleur profil pour diriger la commune de Cotonou.

A travers son projet intitulé, Gatien Sèdami Adjagboni : une chance pour Cotonou, le candidat vante ses mérites et se dit apte à une aventure pour l’essor de la capitale économique.

Coude à coude avec Luc Atrokpo, Gatien Sèdami Adjagboni alimente bien les réseaux sociaux et plateformes de communication.

Deux candidats de même bord pour un fauteuil

En attendant l’élection du 17 mai prochain, les réseaux nous livrent des réalités et dissensions au sein des formations politiques. Il y a quelques jours, une internaute reconnue pour son appartenance à la mouvance présidentielle a publié un texte à l’avantage de Gatien Adjagboni. Et comme on pouvait s’y attendre, les commentaires sont allés dans tous les sens. Dans la foulée, un internaute s’est dit surpris et a demandé ce que devient Luc Atrokpo.

‘’Luc n’est pas mon candidat, il ne fera pas l’affaire tout simplement parce que la gestion de Cotonou ne peut pas être comparée à une gestion d’un village et ceux qui le soutiennent sont les allodogbas qui nous ont roué hier d’injures ici et se constituent aujourd’hui ouvriers de dernière heure par je ne sais quelles négociations ou démarchages. Moi je ne ramasse pas mes vomissures’’, a lâché avec un dédain manifeste l’auteur du poste. Allant dans le sens, un autre préfère le suppléant du député Nobimè Patrice Agbodranfo comme maire de Cotonou. ‘’Il est capable de changer notre vitrine nationale. Il en a la carrure et peut faire mieux que quiconque’’, a-t-il conclut.

Qui sera alors le prochain maire de Cotonou ? La question reste suspendue même si des indiscrétions indiquent que l’homme de Bohicon a toutes les faveurs des tenants du pouvoir.