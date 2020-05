Bénin – Communales: le trio Gbadamassi-Toko-Adambi terrassé par FCBE à Parakou

Le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) est arrivé 3ème avec 14,98%, derrière les deux blocs de la mouvance présidentielle, à l’issue des élections communales du 17 mai 2020. Même, si le parti a perdu certains de fiefs, il en a aussi récupéré. C’est le cas de la ville de Parakou où Paul Hounkpè et ses compagnons ont infligé une lourde défaite aux barons du Bloc Républicain (BR).

L’une des plus grosses surprises des élections communales de 2020 est le score réalisé par le parti FCBE à Parakou. Le match dans cette ville était réduit à une affaire de FCBE et BR, un face-à-face qui s’est soldé, à la surprise générale de tous, par la victoire des « cauris ». Le « cheval cabré », conduit par le député Rachidi Gbadamassi, le ministre Samou Adambi et le maire sortant, Charles Toko, a simplement mordu la poussière.

Malgré, la vague de démissions enregistrée par les FCBE dans cette zone électorale et le retrait de son président d’honneur, le parti a battu de loin les deux partis de la mouvance réunis à Parakou et s’offre la Mairie. Cette fulgurante percée des FCBE, qui participent à leur première élection après l’échec à la présidentielle de 2016, montre qu’en réalité, le trio Rachidi Gbadamassi, Samou Adambi et Charles Toko ne maîtrise pas l’électorat de la ville de Parakou comme ils l’ont souvent fait croire par des propagandes politiques.