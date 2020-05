Bénin – Communales 2020: voici la démonstration de la Cena pour la répartition des sièges

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu une séance d’explication le vendredi 15 mai 2020 avec les partis politiques en lice. L’objectif consiste à leur expliquer comment la répartition des sièges se fera à l’issue des élections.

Les électeurs ont exprimé, hier, dimanche 17 mai 2020, leur suffrage pour renouveler les conseils communaux. A l’issue de ce scrutin, les cinq partis politiques en lice pour ces élections croisent les doigts en attendant la compilation des résultats et la répartition des sièges, conformément aux dispositions légales. Pour que toutes les formations politiques soient au même niveau d’information, les responsables de la Commission électorale nationale autonome ont tenu, avec les représentants des partis en lice, une rencontre au cours de laquelle il a été expliqué le mode de répartition des différents sièges en compétition. Cette précaution de l’institution en charge de l’organisation des élections en République du Bénin vise à éviter les quiproquo après la proclamation des résultats.

Ainsi, aux dires de la Commission électorale nationale autonome, plusieurs schémas sont possibles après le vote. Le plus en vue et qui capte l’attention, est la règle des 10%. « Nous avons répertorié les modalités de répartition des sièges contenues dans le Code électoral. Nous avons notamment évoqué la règle des 10 % de représentativité avant d’avoir droit au partage des sièges », a commencé par justifier le directeur adjoint de la Cellule en charge des affaires juridiques de la Cena. Pour ce qui est du mode de répartition des sièges, il y a la règle de la liste majoritaire ou de la majorité absolue; le principe d’attribution lorsqu’aucune liste n’est majoritaire; les cas particuliers comme quand c’est une seule liste qui arrivait à avoir les 10 % de représentativité, auquel cas cette liste enlève tous les sièges ; le cas où aucune liste n’arrive à avoir les 10 % de représentativité, auquel cas la Cena ne pourra pas attribuer de siège et les élections seront reprises. Précisons que la répartition des sièges, après le scrutin, est prévue par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin. « Seules les listes ayant recueilli ou moins 10 % des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges. Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus. Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants.« , selon l’article 184 du code électorale. L’article 185 indique qu’en tout état de cause, chaque arrondissement dispose, au minimum, d’un siège au Conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population et l’article 186 précise que, dans les arrondissements, comptant plus d’un (01) siège, les conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct ou scrutin de liste à un (01) tour.

Les cas particuliers de répartition des sièges.