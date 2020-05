Bénin – Communales 2020: voici ce que dit la loi pour l’élection des maires, adjoints et C.A.

Au Bénin, ont eu lieu le 17 mai 2020, les élections communales et municipales. A l’issue de ce scrutin, s’en suivront les élections des maires et leurs adjoints, de même que les Chefs d’arrondissement. Mais que disent les textes en la matière, pour lesdites élections, à la suite de la proclamation des résultats ?

Le Parlement béninois a adopté à l’unanimité le 13 novembre 2019, un nouveau Code électoral. Dans cette loi 2019-43 portant code électoral en république du Bénin, on retrouve 210 articles et 4 chapitres où de nouvelles réformes sont introduites concernant, notamment l’organisation d’élections générales regroupant tous les scrutins. Mais également l’institution de mesures de discrimination positive au profit d’une meilleure représentation des femmes au Parlement, la création d’un poste de vice-président de la république, la mise en place de nouvelles listes électorales et la réforme de la Commission électorale nationale autonome (Cena), à partir de 2021.

Dans les chapitres 2 et 3, se trouvent les articles (189 à 200) qui montrent les dispositions pour l’élection des maires, des adjoints, ainsi que des chefs d’arrondissement.