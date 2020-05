Bénin – Communales 2020: un taux de participation qui déjoue les pronostics de l’opposition

La Commission électorale nationale autonomes (CENA) a proclamé, au petit matin de ce jeudi 21 mai 2020, les grandes tendances des élections communales du 17 mai dernier. Des élections, dont le taux de participation tutoie les 50%, malgré l’appel au boycott de l’opposition.

Les partis politiques, ayant participé aux élections communales du dimanche 17 mai dernier, sont désormais fixés sur leur sort. En attendant la proclamation des résultats par la Cour suprême, la Commission électorale nationale autonome a donné, tôt ce jeudi 21 mai, les grandes tendances. Selon l’institution en charge de l’organisation des élections en république du Bénin, sur les 5.190.235 inscrits sur la liste électorale permanente informatisée, 2.550.385 ont voté, ce dimanche 17 mai 2020, dans le cadre de ces élections, soit un taux de participation de 49%. Un taux largement au-dessus de l’attente des forces de la résistance. Loin d’être un boycott du mot d’ordre de l’opposition, le taux de participation, relativement élevé au scrutin, justifie simplement qu’il s’agit d’une élection de proximité. Un paramètre que l’opposition n’avait pas pris en compte. En effet, les populations n’avaient aucune raison de s’abstenir de voter pour leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins ou leurs parents candidats.

Si le mot d’ordre de boycott peut jouer dans une élection présidentielle et, dans une certaine mesure, aux élections législatives, les élections communales et municipales répondent plutôt à d’autres considérations. Faut-il le rappeler, à l’issue de cette compétition, seuls trois partis politiques ont pu tirer leurs épingles du jeu. Il s’agit du parti Union Progressiste, qui a recueilli 39, 97 % des suffrages exprimés, du parti Bloc Républicain, qui s’en est sorti avec 37, 38 % et le parti des Forces cauris pour un Bénin émergent ferme la boucle avec 14, 98 %.

L’opposition se réjouit du faible taux de participation