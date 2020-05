Bénin – Communales 2020: sièges obtenus par parti dans chaque commune (Céna)

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a livré ce jeudi 21 mai 2020 les résultats provisoires des communales et municipales de 2020. L’Union Progressiste (Up) avec 39,97 %, le Bloc Républicain (Br) avec 37,38% et Forces Cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe) avec 14,98% sont les partis qualifiés pour lever des sièges. L’Udbn et le PRD sont non éligibles à la répartition des sièges pour n’avoir pas obtenu 10% au plan national.

Répartition des sièges par communes

UP: 39,97 % (Éligibilité Oui)

BR: 37,38% ( Éligibilité Oui)

FCBE: 14,98%( Éligibilité Oui)

PRD: 5,49% ( Non Éligible)

UDBN: 2,17% (Non Éligible)

Banikoara 33 sièges

Br :05

Fcbe : 15

Up : 13

KANDI 29 sieges

BR 1

FCBE 18

UP 10

Karimama

BR:10

FCBE:1

UP:6

Malanville

BR:11

FCBE:8

UP:10

Ségbana

BR:3

FCBE:6

UP:10

Boukoumbé

BR:6

FCBE:1

UP:12

Cobli

BR:8

FCBE:0

UP :9

Kerou

BR:4

FCBE:10

UP:11

Kouandé

BR:10

FCBE:6

UP:9

Matéri

BR:13

FCBE:0

Up:12

Natitingou

BR:13

Fcbe:0

UP :12

Pehounco

BR:8

FCBE :5

Up:6

Tanguieta

BR:7

Fcbe:2

UP :8

Toukountounna

BR:4

Fcbe:0

UP :7

Abomey calavi

BR:18

Fcbe:2

UP :29

Kpomasse

Br 1

Fcbe 0

Up 16

Allada

Br 13

Fcbe 2

Up 10

Ouidah

Br 8

Fcbe 2

Up 19

Toffo

Br 19

Fcbe 0

Up 6

So Ava

Br 8

Fcbe 0

Up 17

Zè

Br 11

Fcbe 0

Up 14

Tori Bossito

Br 3

Fcbe 0

Up 12

Bembereke

Br 9

Fcbe 14

Up 2

Kalale

Br 11

Fcbe 1

Up 17

Ndali

Br 9

Fcbe 12

Up 4

Nikki

Br 9

Fcbe 12

Up 8

Parakou

Br 12

Fcbe 17

Up 4

Perere

Br 3

Fcbe 5

Up 11

Sinendé

Br 2

Fcbe 10

Up 7

Tchaorou

Br 11

Fcbe 8

Up 14

Bantè

Br 4

Fcbe 18

Up 3

Dassa

Br 12

Fcbe 1

Up 12

Glazoue

Br 15

Fcbe 4

Up 6

Ouèssè

Br 9

Fcbe 5

Up 11

Savalou

Br 11

Fcbe 8

Up 6

Savè

Br 6

Fcbe 10

Up 3

Aplahoue

Br 14

Fcbe 0

Up 15

Djakotomey

Br 5

Fcbe 0

Up 20

Dogbo

Br 8

Fcbe 0

Up 17

Hlouekanme

Br 9

Fcbe 0

Up 16

Lalo

Br 5

Fcbe 0

Up 20

Toviklin

BR:7

Fcbe:0

UP :12

Djougou

Br 23

Fcbe 6

Up 4

Ouaké

Br 13

Fcbe 0

Up 4

Cotonou

BR 19

FCBE 0

UP 30

Athieme

Br 8

Fcbe 0

Up 7

Come

Br 12

Fcbe 0

Up 7

Grand popo

Br 3

Fcbe 0

Up 12

Houeyogbe

Br 15

Fcbe 0

Up 10

Lokossa

Br 9

Fcbe 1

Up 15

Adjara

Br 9

Fcbe 0

Up 10

Adjohoun

Br 11

Fcbe 0

Up 8

Aguégués

Br 5

Fcbe 0

Up 8

Akpro misserete

Br 12

Fcbe 0

Up 13

Avrankou

Br 12

Fcbe 0

Up:13

Bonou

Br 6

Fcbe 0

Up 7

Dangbo

Br 7

Fcbe 3

Up 9

Porto Novo

Br 16

Fcbe 0

Up 17

Sèmè Kpodji

Br 19

Fcbe 1

Up 13

Adja Ouere

Br 13

Fcbe 0

Up 12

Ifangni

Br 6

Fcbe 3

Up 16

Kétou

Br 11

Fcbe 2

Up 16

Pobe

Br 14

Fcbe 7

Up 4

Sakété

Br 11

Fcbe 0

Up 14

Abomey

Br 5

Fcbe 0

Up 14

Agbanhinzoun

Br 7

Fcbe 0

Up 10

Bohicon

Br 20

Fcbe 0

Up 9

Cove

Br 7

Fcbe 0

Up 8

Djidja

Br 15

Fcbe 0

Up 10

Ouinhi

Br 11

Up 4

Fcbe 0

Zagnanado

Br 8

Up 7

Fcbe 0

Zakpota

Br 16

Up 9

Fcbe 0

Zogbodomey

Br 6

Up 13

Fcbe 0

Au total, le Br obtient 735 sièges, les Fcbe 260 sièges et l’UP 820 sièges