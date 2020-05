Bénin – Communales 2020: réaction du PRD après sa défaite

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) s’est prononcé ce jeudi 21 mai 2020 sur les résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome (Céna) à l’issue des élections communales du 17 mai. C’est à travers un communiqué que la Direction exécutive nationale (Den) du parti s’est adressée à ses militants et sympathisants.

Le PRD n’est pas arrivé à réunir les 10% exigés par le code électoral pour la répartition des sièges des conseillers communaux. Le parti dirigé par Adrien Houngbédji s’est retrouvé, selon les chiffres de la Céna, avec 5,49% au plan national. Selon les Responsables du parti, cet échec ne relève pas de l’impossible. « Ce qui nous est arrivé relève bien du possible en politique », lit-on dans le communiqué.

Le PRD accuse le Code électoral sur le critère d’éligibilité qui a brisé leur rêve « d’infléchir la gouvernance locale ». Mais le parti semble avoir pris acte de son échec et pense déjà aux futurs combats. « Nous changerons le cours des choses en continuant de défendre avec conviction et détermination, nos valeurs », précise le communiqué. Par ailleurs, le PRD invite ses militants et sympathisants à ne pas répondre aux insultes et provocations.