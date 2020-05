Bénin – Communales 2020: réaction du parti Restaurer l’Espoir après le scrutin

Dans le cadre des communales 2020, le peuple béninois était aux urnes le dimanche 17 mai 2020. Au lendemain du scrutin, le parti Restaurer l’Espoir s’est prononcé dans une déclaration, signée par son secrétaire Général, Guy Dossou Mitokpé.

Le dimanche 17 mai 2020, comme ce fut le cas pour les législatives de 2019, les forces de l’opposition, en plus d’avoir appelé au boycott du scrutin, n’ont pas accompli leur devoir civique pour le compte des élections communales. Dans son message adressé au peuple, le Parti Restaurer l’Espoir (RE) a remercié le peuple béninois pour sa maturité et la sérénité avec laquelle elle met en exécution les différents mots d’ordre.

« Malgré tout le forcing despotique du pouvoir, dit de la rupture, notre peuple résiste, et de la meilleure des manières », a affirmé le parti. Ce qui se justifie, selon le parti, par « le taux de participation enregistré dans le centre et le bureau de vote même du Président Patrice TALON, où, sur 638 inscrits, il n’y a eu que 103 votants. Soit à peine (103 x 6 = 618 < 638) une (01) personne sur six (06) de mobilisation, qui ne refléterait même pas une élection d’un délégué de classe dans une école primaire ». A en croire Guy Mitokpé, « cette forte abstention de cinq (05) personnes sur six (06), constatée dans le bureau de vote et le centre de vote où M. Patrice TALON a exprimé son vote, est le symbole fort que notre peuple rejette de manière tranchée sa politique dictatoriale ».

La même déclaration indique que la désapprobation populaire est partout quasi générale avec « des taux de participation minables qui discréditent sans aucune confusion le pouvoir dit de la rupture ».