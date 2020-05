Bénin – Communales 2020: réaction de Joseph Djogbénou après son vote

Le président de la Cour constitutionnelle a exprimé son vote ce dimanche 17 mai 2020. Comme de nombreux citoyens, le professeur Joseph Djogbénou s’est rendu dans son centre de vote à l’Ecole Primaire Publique Sikè Sud au quartier Dagbédji dans le 7ème arrondissement de Cotonou pour accomplir son devoir civique. Après l’acte, il a confié quelques mots sur le scrutin.

Plus de 5 millions d’électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche dans le cadre des élections communales et municipales. Au nombre des personnalités politiques attendues, le président de la Cour constitutionnelle. Pour ces élections qui se déroulent en pleine crise sanitaire, Joseph Djogbénou se dit satisfait du respect des gestes barrières contre la Covid-19 par les électeurs. « Nous constatons que les règles que l’Etat appelle à observer sont respectées et de ce point de vue, il faut saluer les uns et les autres », a-t-il déclaré.

Contrairement aux élections législatives passées, le président Joseph Djogbénou et son équipe à la tête de la Cour constitutionnelle n’auront pas à statuer sur des contentieux électoraux. Pour les communales et municipales, c’est à la Cour Suprême, actuellement présidée par Ousmane Batoko, que la loi confère la compétence de gérer les contentieux électoraux.