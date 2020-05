Bénin – Communales 2020: point des premières observations de la plateforme électorale

Après la déclaration d’entrée qui lance officiellement ses activités de supervision des élections communales de ce jour Dimanche 17 mai 2020, la chambre de réponse de la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait ce matin sa première déclaration quelques heures après l’ouverture des postes de vote sur l’ensemble du territoire national. Cette première déclaration a permis aux membres de cette chambre de faire la restitution des données recueillies sur le terrain.

La commission électorale nationale autonome a tenu le pari de l’organisation des élections communales de 2020 en dépit du contexte difficile lié à la pandémie du coronavirus. Ainsi, depuis 7 heures du matin, les électeurs vont dans les différents postes de vote pour accomplir leur devoir civique.

Quelques heures après le démarrage du scrutin, la chambre de réponse de la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait une première déclaration 03 heures après l’ouverture des postes de vote pour faire la restitution des données collectées sur le terrain par les 360 observateurs répartis sur l’ensembles des 77 communes du pays. Selon la déclaration lue par Félicienne Padonou, membre de la chambre de réponse, 65,28% des postes de vote ont ouvert leur porte aux électeurs à l’heures comme prévue par la cena. « Le département le moins satisfaisant par rapport à l’ouverture est le Littoral avec 37,5% et celui le plus satisfaisant est le Couffo avec un taux de 75,75% » a indiqué le porte parole de la chambre de réponse.

Pour ce qui est du taux de participation à mis journée, il est de 11,8%. Selon 335 observateurs sur 360, la disponibilité du matériel électoral quelques heures après le démarrage du vote est de 96,11%. Le taux de participation des femmes est de 40,8%. Par ailleurs, la procédure d’identification dans les postes de vote est observée à 96,40%. Selon 341 observateurs sur les 360, les représentants des partis politiques sont présents dans les postes de vote. En dehors de ces observations, la chambre de réponse a fait cas de perturbations vite maitrisées dans certaines localités comme Avrankou, Djègan-Daxô et à So-ava.

Alertes et recommandations

Selon la plateforme électorale des organisations de la société civile, déjà à 03 heures après le démarrage du scrutin, la plateforme a reçu 131 alertes dont 44 résolues. Ces alertes ont trait au retard dans l’ouverture de postes de vote, d’absence de dispositif de protection contre la Covid19, la poursuite de campagne par certains partis politiques. Près de 50% des alertes reçues porte sur le non respect des gestes barrières. Suite à ces observations, la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait une série de recommandations.

A l’endroit de la cena, la plateforme recommande aux responsables de l’institution d’identifier les centres qui ne disposent pas ou pas en quantité suffisante de dispositifs de protection contre la Covid19 et de rectifier le tir. Elle l’invite également à passer des communiqués pour dissuader les partis politiques de continuer de faire de la campagne ou de mettre de la pression sur les électeurs. A l’endroit des forces de l’ordre, la plateforme invite à plus de professionnalisme et à l’endroit des électeurs, le respect des gestes barrières.