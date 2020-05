Bénin – Communales 2020: Paul Hounkpè reconnaissant suite au score honorable des FCBE

Le Secrétaire Exécutif National (Sen) du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) s’est adressé aux militants du parti après l’annonce des résultats provisoires des communales de 2020. Il a décerné un satisfecit à tous les membres, militants et sympathisants pour le score honorable réalisé par leur formation politique.

Le parti FCBE fait partie des formations politiques qui ont pu obtenir les 10% au plan national à l’issue des élections communales. Même s’il était compté parmi les favoris de cette compétition électorale, le parti FCBE a été sérieusement secoué par une crise interne qui a jeté du doute sur sa capacité à engranger les 10%. Mais à l’arrivée, le parti surprend et obtient 14,98% et 260 sièges au plan national. Un exploit pour lequel Paul Hounkpè tient à l’actif des militants et à toutes les structures du parti.

« L’ exploit issu des urnes qui ne confirme que le retour progressif mais en force de votre parti est à mettre à l’actif de mes pairs du Bureau Exécutif National que je remercie très chaleureusementau passage, des coordinations départementales et communales, du plus petit militant au plus grand », Paul Hounkpè .

Par ailleurs, le Secrétaire Exécutif National invite les militants FCBE à ne pas très tôt baisser la garde. « Je nous rappelle que le combat ne fait que commencer et que le moment est plus que jamais à la mobilisation pour la restauration complète de notre démocratie », a-t-il conclu.