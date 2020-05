Bénin – Communales 2020: Paul Hounkpè et les Fcbe ont évité le naufrage

Suite à la démission du président d’honneur du parti et de certaines figures de proue du bureau politique, l’ancien ministre, Paul Hounkpè, est allé jusqu’au bout de son projet, en conduisant le parti Fcbe aux communales de ce dimanche. Loin de la débâcle qui lui a été pronostiqué, le parti Cauris a réussi à sortir la tête de l’eau à certains endroits.

Les têtes de pont du parti Forces cauris pour un Bénin émergent, qui ont conduit la liste de leur formation politique aux dernières élections communales, peuvent se frotter les mains et se féliciter de leur performance. Contrairement à la débâcle annoncée, les candidats ont tenu le coup sur le terrain et ne se sont pas noyés. Selon les compilations des données sur le terrain, Paul Hounkpè et les siens ont même sorti la tête de l’eau par endroits. Dans certains bureaux de vote, le parti vient même en tête, devant le Bloc Républicain et l’Union progressiste. C’est le cas, notamment, du département des plateaux et de certaines communes dans la partie septentrionale du pays.

Si cette performance est l’actif du secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè, et des candidats au niveau des différentes arrondissements, il ne l’est pas moins du président d’honneur démissionnaire et de tous les autres responsables du parti, qui n’ont véritablement pas mené des actions de démobilisation sur le terrain. Une descente dans le nord et des échanges avec la base du désormais ex-président d’honneur du parti, aurait, à coup sûr, changé. L’analphabétisme aidant, des publications sur des réseaux sociaux ou des déclarations sur des médias classiques ne peuvent pas avoir grand effet sur des militants mordus jusqu’aux os et qui, pendant 10 ans, n’ont voté que pour les Cauris. Tout compte fait, Paul Hounkpè et consorts sont à féliciter pour avoir tenu le pari de la participation à cette élection. Attendons de voir si leur performance pourra leur permettre de surmonter l’épreuve des 10%