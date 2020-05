Bénin – Communales 2020: mots de gratitude d’Isidore Gnonlonfoun à ses mandants

Candidat aux dernières élections communales et municipales, et élu sur la liste de l’Union Progressiste dans le 6ème arrondissement de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun réagit. C’est par des mots de gratitude que le maire intérimaire de la ville de Cotonou adresse ses remerciements à ses concitoyens et mandants.

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a procédé, mercredi 20 mai 2020, à la proclamation des résultats des élections municipales du dimanche 17 mai 2020. A l’issue de ces résultats, divers candidats élus donnent de la voix pour remercier leurs électeurs. C’est à cet exercice que s’est adonné monsieur Isidore Gnonlonfoun, maire intérimaire de la ville de Cotonou, et élu sur la liste du parti Union Progressiste, dans le 6ème arrondissement de Cotonou, pour le compte de cette quatrième mandature, via un message sur les réseaux sociaux.

Le Maire Gnonlonfoun salue ses mandants de la ville phare du Bénin et particulièrement ceux du 6ème arrondissement, « Je voudrais, avant toute chose, remercier l’ensemble des populations de la ville de Cotonou, qui sont sorties massivement pour accomplir leur devoir civique dans la quiétude et la paix, dans un climat de crise sanitaire de COVID-19, faisant ainsi vivre la démocratie à la base. Mes remerciements vont en particulier à l’endroit de celles et ceux qui ont accordé leurs suffrages aux candidats de l’Union Progressiste et surtout aux populations du 6ème arrondissement qui nous ont renouvelé leur confiance. », et de poursuivre, en déclarant l’hégémonie de son parti au Bénin : « Ces résultats confirment une fois de plus que le parti Union Progressiste est la 1ère force politique du Bénin et dans la ville de Cotonou, en particulier. C’est donc pour nous, élus, un socle de confiance et de légitimité, et plus encore de responsabilité. »

Gnonlonfoun prêt pour les défis

Pour finir, le maire sortant de la ville de Cotonou, fait un clin d’œil aux nouveaux élus de cette quatrième mandature des maires du Bénin, les félicitant et les invitant à relever ensemble les grands défis, qui attendent, et pour lesquels, il dit être ensemble avec ses collègues : « Je tiens à féliciter l’ensemble de mes collègues élus pour le compte de cette 4ème mandature. Les défis qui nous attendent sont énormes et nous sommes prêts, ensemble, à les relever. »