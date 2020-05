Bénin – Communales 2020: mot d’ordre du parti MPL à ses militants

Recalé par la Commission électorale nationale autonome (Céna), pour non repsect des exigences du Code électoral, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) oriente autrement ses militants pour les communales du 17 mai 2020. A travers une déclaration rendue publique ce dimanche 03 mai 2020, le Directoire du parti a donné son mot d’ordre aux militants.

Le MPL dirigé par Sabi Korogoné observe qu’aucun parti politique en lice pour les élections communales n’est dans la même ligne idéologique que lui. Il estime que le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), qui aurait pu bénéficier de son soutien, est dans une crise aggravée par la démission du président d’honneur, Boni Yayi.

Au regard de tous ces éléments, le parti MPL décide de ne pas apporter son soutien direct à l’un des cinq partis politiques en compétition. « Le Parti MPL demande à ses militants et sympathisants d’agir en toute conscience et en toute liberté et que nous nous retrouvons après ces échéances ensemble autour de nos objectifs », peut-on lire dans la déclaration du Directoire.