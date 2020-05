Bénin – Communales 2020 : l’Union progressiste arrache 30 sièges dans le Littoral

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a proclamé les résultats provisoires issus des élections communales et municipales du 17 mai dernier.

Les Béninois sont désormais fixés sur les performances réalisées par les partis politiques en lice pour le scrutin du 17 mai. Il ressort des chiffres proclamés par l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin que l’Union progressiste (UP), le Bloc républicain (BR) et Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) sont éligibles à l’attribution des sièges pour avoir franchir le seuil des 10℅ tandis que le Parti du renouveau démocratique (Prd) et l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) n’ont pas pu tirer leur épingle du jeu.

Dans le Littoral, l’UP vient largement en tête avec trente (30) sièges. Par contre, le BR s’en sort avec 19 sièges et FCBE n’enlève aucun siège. Ainsi, le prochain conseil municipal de la capitale économique du Bénin, Cotonou sera fortement contrôlé par les progressistes.

Notons que le taux de participation est de 49,14℅.