Bénin – Communales 2020: Louis Vlavonou rend hommage à Adrien Houngbédji

A travers un communiqué rendu public ce vendredi 22 mai 2020 le coordonnateur du parti « Union Progressiste » dans le département de l’Ouémé pour le compte des élections communales félicite ses challengers notamment le président Houngbédji et le PRD pour leur fair-play.

Les élections communales et municipales du dimanche 17 Mai 2020 sont à présent terminées et cap maintenant au développement du département de l’Ouémé. C’est du moins ce que l’on peut retenir du communiqué rendu public ce vendredi par le président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou, coordonnateur départemental du parti UP dans l’Ouémé.

Dans son communiqué, la deuxième personnalité de l’Etat invite les autres formations politiques à s’associer à son parti pour le développement de leur département commun. « A présent, les élections sont terminées. Finies donc les intrigues politiques…La coordination départementale de l’UP aimerait compter sur le soutien et l’accompagnement de toutes les autres forces politiques présente dans l’Ouémé pour la conduite de la politique municipale et communales durant les 06 prochaines années« . peut-on lire dans le communiqué.

Le président Louis Vlavonou a par ailleurs rendu hommage au président Adrien Houngbédji et l’ensemble du parti du renouveau démocratique qui n’ont pas démérité. Cet hommage n’est pas anodin quand on sait que les deux personnalités ne se sont pas fait cadeau sur le terrain au cours de la campagne électorale entrant dans le cadre des élections communales du dimanche dernier. Il y avait eu en effet de part et d’autre des échanges de mots durs entre les deux acteurs politiques.

L’hommage rendu à l’illustre homme d’Etat, ancien président de l’assemblée nationale vise donc à calmer les ardeurs pour que la gestion des affaires à la base se fasse avec moins de quiproquo durant les prochaines années.