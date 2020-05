Bénin – Communales 2020: l’opposition encore abonnée au boycott…

Lentement mais irréversiblement, le peuple béninois s’achemine vers les élections communales. A moins de 48 heures du scrutin, les forces de l’opposition invitent à nouveau au boycott.

L’opposition béninoise est décidément abonnée au boycott des élections sous le régime du président Patrice Talon. Après avoir appelé au boycott des législatives, elle sort, ce vendredi 15 mai 2020, à travers une déclaration, pour inviter les Béninois à rester chez eux, le jour du vote. Pour justifier leur position, elle estime que depuis un peu plus de quatre années consécutives, le système démocratique, patiemment construit depuis la Conférence Nationale des Forces Vives de février 1990, est détruit et les droits politiques et civiques, bafoués par le Gouvernement de Patrice Talon. A cette raison, elle associe le contexte aggravé par la pandémie du coronavirus, qui secoue l’humanité entière.

Pour les forces de l’opposition, réunies dans la résistance nationale, la quasi-totalité des pays de la planète est, en effet, secouée par une crise sanitaire liée à la Covid-19, avec des conséquences douloureuses, ses cortèges de morts et ses ravages économiques. La plupart des pays ont alors pris des mesures appropriées pour protéger leurs peuples. L’une de ces mesures, indique-t-elle, est l’annulation des élections. Se fondant sur toutes ces raisons, l’opposition au président Patrice Talon invite, une fois de plus, les électeurs à rester chez eux. Cette politique de la chaise vide et du boycott est-elle à leur avantage? Les Béninois écouteront-t-ils leur mot d’ordre, alors qu’elle ne présente aucune alternative? Au soir du 17 mai prochain, nous serons édifiés par rapport à ces questionnements.