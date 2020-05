Bénin – Communales 2020: liste des journaux privés autorisés à couvrir la campagne

Dans le cadre de la campagne électorale en vue des communales du 17 mai 2020, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) vient de sortir la liste des journaux privés autorisés à couvrir la campagne électorale médiatique. Ils sont au nombre de 55 au total à être retenus.

Après les chaînes de télévisions et de radios réquisitionnées dans le cadre de la campagne électorale médiatisée en raison de Covid-19, la Haac a sélectionné 50 organes de presse privés quotidiens, 3 hebdomadaires et 2 bihebdomadaires pour relayer les messages de campagne des différents partis politiques. Les articles 2 et 3 de la décision de la Haac précisent les conditions dans lesquelles la mission, confiée aux organes sélectionnées, sera exécutée.

Liste des 55 journaux sélectionnés