Bénin – Communales 2020: les MPV en formation les 14 et 15 mai

La formation de la dernière catégorie des agents électoraux, dans le cadre des communales de 2020, démarre ce jeudi 14 mai 2020. Il s’agit des Membres des Postes de Vote qui sont invités à rejoindre leurs arrondissements de compétence pour la tenue de la formation les 14 et 15 mai.

La Commission électorale nationale autonome (Céna) invite les Coordonnateurs d’arrondissement et leurs Assistants à prendre les dispositions pour organiser la formation des MPV. Ladite formation doit se tenir les 14 et 15 dans tous les arrondissements de 9h à 12h pour la matinée, et de 12h à 18h dans l’après-midi.

Par ailleurs, la Céna rappelle aux Coordonnateurs et à leurs Assistants que cette formation doit se dérouler dans le respect strict des mesures préventives contre le Coronavirus. De nombreuses mesures ont été aussi prises par l’institution électorale pour la protection des électeurs le 17 mai 2020, jour du vote.