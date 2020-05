Bénin – communales 2020: les condoléances de Luc Atrokpo aux familles des candidats décédés

Comme tout citoyen béninois, Luc Atrokpo, actuel maire de la ville de Bohicon et candidat et communales de 2020 a accompli son devoir civique. Après son vote, Luc Atrokpo s’est adressé aux familles des candidats décédés avant le jour des élections.

En dépit de la pandémie du coronavirus, les élections communales se déroulent comme annoncées, ce dimanche 17 mai 2020. En plus d’avoir exercé son droit au vote, Luc Atrokpo a une pensée pieuse pour les candidats décédés lors des campagnes électorales. « D’abord, j’ai une pensée pour les candidats décédés. J’exprime mes condoléances émues à leurs familles et à leurs proches », a t-il indiqué sur sa page Facebook. Cette réaction de Luc Atrokpo intervient après la mort de huit candidats avant le vote, ce dimanche 17 mai 2020.

Dans son message, il indique avoir remarqué une bonne organisation des opérations par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). « J’ai constaté surtout la fiabilité des dispositions prises effectivement pour la sécurité sanitaire de tous ceux et toutes celles qui iraient voter », peut on lire dans son message. Il a également invité toutes les personnes remplissant les conditions requises, à aller accomplir dans le calme et la discipline, leur devoir civique, en respectant les précautions d’usage contre l’épidémie mondiale. Puis de reconnaître: « Que le meilleur gagne ».